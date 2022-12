Ukraine: Kreminna, ville au cœur des combats dans le Donbass

En Ukraine, pas de trêve de fin d’année. Les combats acharnés continuent dans la région de Bakhmout, où Ukrainiens et Russes se disputent les villages périphériques de la ville, notamment Kreminna, une ville de la région de Louhansk, où après de longs mois de combats, les Ukrainiens sont en train de reprendre du terrain.

Avec notre correspondant à Kiev, Stéphane Siohan

Depuis les victoires ukrainiennes de l’automne, le front du Donbass, dans l'est de l'Ukraine, se résume en deux dynamiques : d’un côté, l’armée russe tente de prendre le contrôle de la ville de Bakhmout, afin de s’assurer une victoire symbolique. Ces derniers mois, la ville est devenue le lieu de pertes massives dans les deux camps, du fait d'une guerre de tranchées épuisante, de duels d'artillerie lourde et d'assauts frontaux.

Si les troupes russes ont revendiqué la capture de villages et de zones situées à l'extrémité même de la ville, les forces ukrainiennes semblent contrôler Bakhmout et une partie de ses alentours. « Les forces russes auraient perdu des positions au sud de Bakhmout le 18 décembre et poursuivi leurs attaques au sol près de Bakhmout et de la ville de Donetsk », a commenté dans son rapport de lundi 19 décembre le centre d'analyse Institute for the Study of War basée aux États-Unis.

L’état-major russe aurait quitté Kreminna

De l’autre, les Ukrainiens tentent d’enfoncer les lignes russes plus au nord, dans la région de Louhansk, pour reprendre la main sur les agglomérations industrielles de Sieverodonetsk et de Lyssytchansk, et de s’engouffrer dans le nord du Donbass. La clé de cette manœuvre : la ville de Kreminna, 20 000 habitants, prise par les forces russes au printemps 2022.

Depuis le mois de septembre, les forces de Kiev progressent vers cette localité au prix de combats acharnés, et selon plusieurs sources politiques et militaires ukrainiennes, l’état-major russe aurait quitté Kreminna, pour se replier à Roubijné, dans l’agglomération de Lyssytchansk.

Désormais, les combats se dérouleraient au sein même de la ville de Kreminna. Si Kiev arrive à remettre la main sur ce nœud routier de première importance, c’est toute une partie du dispositif militaire russe dans le Donbass qui s’effondrera.

Une situation « difficile et pénible » sur le front

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré lundi 26 décembre que la situation sur le front du Donbass était « difficile et pénible » et qu'elle exigeait toute la « force et la concentration » de la nation. « Bakhmout, Kreminna et d'autres parties du Donbass exigent la plus grande force et la plus grande concentration », a-t-il affirmé lors de son allocution quotidienne.

« L'occupant y déploie toutes les ressources à sa disposition, et elles sont considérables, afin de progresser. » Le président ukrainien a également indiqué que près de neuf millions de personnes restent privées d’électricité après les attaques russes contre les infrastructures énergétiques. Il s’était rendu à Bakhmout, le point chaud du front dans l’est du pays, mardi 20 décembre pour rencontrer les militaires.

