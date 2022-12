Rencontre entre les ministres de la Défense turc et syrien à Moscou, une première depuis 2011

Le ministre de la Défense turc, Hulusi Akar, a rencontré son homologue syrien, Ali Mahmoud Abbas, lors d’une réunion à Moscou ce 28 décembre 2022. AFP/File

C’est une étape marquante dans le rapprochement turco-syrien que la Russie promeut en sous-main depuis plusieurs années, et que le président turc Recep Tayyip Erdogan appelle publiquement de ses vœux depuis l’été dernier. Les ministres turc et syrien de la Défense, Hulusi Akar et Ali Mahmoud Abbas, se sont entretenus mercredi 28 décembre lors d’une réunion à Moscou avec leur homologue russe, Sergueï Choïgou.