Russie: le nombre d’hommes d’affaires morts mystérieusement depuis la guerre en Ukraine s’allonge

En Inde, la police criminelle poursuit son enquête sur la mort d’un riche homme d’affaires russe, Pavel Antov, le 24 décembre, deux jours avant son compagnon de voyage, Vladimir Budanov, qui a été retrouvé sans vie après une défaillance cardiaque. La mort de Pavel Antov s’ajoute à une longue liste d’hommes d’affaires russes de premier plan, décédés dans des circonstances troubles depuis le début de la guerre en Ukraine.

Tombés d’un balcon, ou dans les escaliers, suicidés par pendaison ou par balle, parfois retrouvés près de leurs proches, morts eux aussi... Depuis le début de l’année, ils sont 21 magnats russes à avoir été retrouvés sans vie. Leurs noms, dont celui de Pavel Antov, figurent sur la page Wikipédia qui leur est consacrée, intitulée « mort mystérieuse d’hommes d’affaire russes en 2022 ».

Accidents ou suicides, les circonstances des décès sont parfois identiques à des intervalles rapprochés, comme en avril, lorsqu'en l'espace de deux jours, deux magnats de l’énergie, Sergey Protosenya et Vadislav Avaev, ont été retrouvés morts, l’un en Espagne, l’autre en Russie. Dans les deux cas, ils se seraient suicidés après avoir tué femme et enfants. Le même scénario se serait noué pour le milliardaire Vasily Melnikov.

Des hommes d'affaires liées à l'industrie de l'énergie

Les personnes décédées ont en commun d’être issues du milieu des affaires et du commerce, d’avoir fait fortune, et pour certaines de s’être engagées en politique, voire d’avoir été proches de Vladimir Poutine. Et pour beaucoup, ces personnes sont liées à l'industrie de l’énergie : un tiers de ces morts environ étaient issus des grandes entreprises russes du gaz et du pétrole ou des organismes de recherche ou de financement de ce secteur.

La série noire a d’ailleurs commencé juste avant l’invasion de l’Ukraine chez Gazprom, avec le suicide du directeur général Leonid Shulman, et la mort quelques jours plus tard d'un cadre dirigeant de l'entreprise.

