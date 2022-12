Le ministre français des Armées en visite à Kiev promet d’aider encore l’Ukraine

Le ministre français de la Défense Sébastien Lecornu lors d'une conférence de presse commune avec son homologue ukrainien Oleksii Reznikov, le 28 décembre 2022 à Kiev. © Gleb Garanich / Reuters

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le ministre français des Armées Sébastien Lecornu s’est rendu à Kiev mercredi 28 décembre, sa première visite en Ukraine depuis que la Russie a lancé son invasion le 24 février. L'objectif de cette visite était d'évoquer la coopération militaire entre la France et l'Ukraine, et de faire le bilan sur les armes déjà fournies, lors de rencontres avec son homologue ukrainien et aussi le président urakinien Volodymyr Zelensky.