L'Espagne connaît un pic de féminicides «épouvantable» en cette fin d'année 2022

Manifestation féministe pour les droits des femmes à Madrid, en Espagne, samedi 23 octobre 2021. AP - Paul White

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Trois féminicides en seulement en 48 heures en Espagne. Des drames qui portent à treize le nombre de meurtres de femmes par leurs conjoints ou ex-conjoints au cours du mois de décembre, qui devient de loin le plus meurtrier de l’année 2022 dans le pays. Au total, on dénombre 48 féminicides en 2022, contre 45 en 2021 et 43 en 2020. Un paradoxe dans un pays considéré modèle en la matière.