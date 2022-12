Royaume-Uni: quel bilan pour les entreprises, deux ans après le Brexit?

Déjà deux ans que le Royaume-Uni est sorti de l’Union européenne. D’un point de vue économique, les avantages se font attendre, surtout pour les petites entreprises.

De notre correspondante à Londres,

« Exporter me coûte 25% de plus qu’avant » : Adrian Hanrahan, la soixantaine, dirige son entreprise familiale Robinson Brothers près de Birmingham. « Ça n’a jamais été aussi difficile. On croule sous la paperasse. Il n’y a aucune amélioration en deux ans », constate-t-il. Ses 260 employés fabriquent des produits chimiques à destination des industries pharmaceutiques et agroalimentaires. « On est une niche. Par exemple, on crée un des éléments qu’on introduit dans les parfums », explique ce patron. « 70% de notre production est exportée, dont 65% destinée à l’Union européenne. Les 5% restants vont vers d’autres pays du monde comme les États-Unis et la Chine. »

Certains pays ne souhaitent plus travailler avec lui, comme l’Allemagne, à cause des nouvelles complications liées notamment aux contrôles aux frontières. Une situation qui confère un net avantage aux concurrents de l'UE qui n'ont pas à supporter les mêmes coûts. Et si le Royaume-Uni refuse de revoir son alliance avec Bruxelles, ce patron devra mettre plus d'un million d’euros de sa poche pour continuer de commercer avec ses principaux clients. « C’est impossible sur le long terme pour les petites entreprises. Le gouvernement ne nous écoute pas. Ils défendent avant tout une idéologie. Tout ça, c’est politique », estime Adrian Hanrahan.

Ce partisan du « remain » ne veut pas revenir en arrière. « C'est fait, il faut aller de l'avant, faire en sorte que ça marche, trouver des solutions », pense-t-il. Mais elles n’arrivent pas. Il cherche encore les avantages du Brexit : « Le problème, c'est qu’il n’y en a pas. On travaille plus dur et on dépense plus d’argent. Mais il faut rester optimiste. »

Des frais de douane qui ont triplé en deux ans

À une centaine de kilomètres au nord, c’est une autre histoire pour Simon Spurell, chef de la Cheshire Company. Il fabrique du Chester, un fromage dense et friable à partir de lait de vache. Bientôt retraité, il a décidé de vendre son entreprise de quatorze salariés à une société rivale : Joseph Heler Cheese. « Avant, envoyer mes colis me coûtait 450 euros. Aujourd’hui, ça me coûte 1 350 euros. Je n’avais plus les moyens de travailler avec l’Union européenne. » Les frais de douanes ont triplé depuis deux ans et les petits producteurs, qui n’étaient pas prévenus, n’ont pas pu faire les arrangements nécessaires avant. « Je ne pouvais plus commercer avec mes principaux clients, la France et l’Italie, et les heures de travail supplémentaires liées à la bureaucratie font que mon entreprise n’était plus du tout rentable », déplore ce fabricant découragé par tant de formalités administratives.

La nouvelle société détient 75% de Cheshire Company. Depuis son rachat, ses clients européens peuvent recevoir à nouveau le fromage anglais concocté par Simon. « Finalement, les seuls qui souffrent sont ceux qui vivent au Royaume-Uni », regrette-t-il. Afin d’acheminer la marchandise en Europe, il a embauché des camionneurs néerlandais, payés par une société en Allemagne, laquelle paie donc ses taxes à l’Union européenne. « Le Royaume-Uni n’en retire aucun bénéfice », conclut celui que Boris Johnson, l’ancien Premier ministre, avait surnommé « bloody cheese » (fromage sanglant). Simon Spurell avait alerté le gouvernement à plusieurs reprises au sujet des difficultés rencontrées par les petits producteurs depuis l'instauration du Brexit.

Des entreprises face à un tsunami de nouvelles réglementations

« Ils ont l'impression de se cogner la tête contre un mur de briques, car rien n'a été fait pour les aider, près de deux ans après que l'accord du Brexit a été convenu », a déclaré Shevaun Haviland, directrice de la Chambre de commerce britannique. Un tsunami de nouvelles réglementations que les petites entreprises ne pouvaient pas gérer, contrairement aux plus grandes. Parmi les progrès à faire : exempter les petites exploitations de l'obligation d'avoir un certificat d'origine animale, végétale et alimentaire, et plus globalement, réduire les formalités administratives sur les exportations de produits alimentaires, alléger la TVA, améliorer la mise en place des visas de travail.

D’après Jonathan Portes, économiste à Kings College, « le Brexit a réduit le commerce extérieur britannique de 10 à 15% ». Ce casse-tête administratif se répercute dans les sondages. Aujourd’hui, davantage de personnes choisiraient de réintégrer l'Union européenne plutôt que d'en rester exclues. Selon une enquête du Times, seul un tiers des brexiters pensent que quitter l’Union européenne a été un succès. D’après l’institut Yougov, 47% des personnes interrogées voteraient en faveur de l’adhésion.

Un pays affaibli par la guerre en Ukraine mais aussi par les politiques récentes du gouvernement

Le Royaume-Uni a besoin d’une « vision claire » préviennent plusieurs économistes. Tous les problèmes que rencontre le pays actuellement, liés à l’inflation qui stagne entre 10 et 11%, ne peuvent être imputés uniquement à la guerre en Ukraine. Le conflit a entraîné une hausse des prix de l’énergie, plongeant le pays dans une crise du coût de la vie. Mais les décisions politiques récentes du gouvernement conservateur ont aussi affaibli le pays.

Le Centre for Economics and Business Research a déclaré que le passage éclair de Liz Truss au gouvernement, dont la mesure phare consistait à réduire drastiquement les impôts, en particulier pour la frange la plus fortunée, a endommagé les perspectives de croissance à court terme. Le pays doit maintenant trouver sa place en dehors de l’Union européenne. Il y a cependant un signe encourageant : selon le site Politico, entre l’invasion de l’Ukraine par la Russie et le départ de Boris Johnson, la dynamique a changé. Downing Street a envoyé des signaux positifs pour conclure un accord avec Bruxelles, notamment au sujet du protocole nord-irlandais.

