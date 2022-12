Ukraine: la statue de Catherine II déboulonnée à Odessa

C’est une petite révolution qui s’est déroulée à Odessa dans la nuit de mercredi 28 à jeudi 29 décembre, avec l’enlèvement de la statue de l’impératrice russe Catherine II, dans le centre-ville. Depuis le début de l’invasion russe en Ukraine, la souveraine était devenue le symbole de l’héritage impérial russe, massivement dénoncé aujourd’hui en Ukraine.

Avec notre correspondant à Kiev, Stéphane Siohan

Catherine la Grande, la fondatrice de la ville moderne d’Odessa au XVIIIe siècle, à l’époque où la Russie conquit et colonisa le pourtour de la Mer noire, autrefois tatar et ottoman. La statue de la tsarine Catherine II était un des emblèmes de la ville historique d’Odessa, au même titre que les escaliers Potemkine. Mise à bas à la période soviétique, elle avait été remontée en 2007, mais ces dernières années, la figure de la souveraine russe était perçue de manière négative en Ukraine, car jugée responsable de la liquidation de l’État cosaque ukrainien et de colonisation au sud de l’Ukraine actuelle.

Durant l’été 2022, une consultation municipale démocratique s’est déroulée à Odessa, quelques mois après le début de l’invasion de Vladimir Poutine dans le pays. Une importante majorité des Odessites interrogés s’est alors prononcée pour le démantèlement du monument de la fondatrice de leur ville à l’époque moderne.

La statue de l'impératrice russe Catherine II déboulonnée à Odessa, le 29 décembre 2022 © OLEKSANDR GIMANOV / AFP

Mercredi 28 décembre au soir, quelques coups de burin et une grue ont concrétisé ce souhait, et la statue de Catherine II, ainsi que celle du général russe Alexandre Souvorov, devraient à terme rejoindre un musée.

Ces dernières semaines, partout en Ukraine, une vague de changement de noms de rues a également lieu. Ainsi, à Kiev, viennent de disparaitre les rues Dostoïevski et Tourgueniev.

