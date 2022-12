Covid-19: cacophonie dans l'UE face à l'arrivée de voyageurs en provenance de Chine

Symbole des divisions dans l'Union européenne, plusieurs pays membres ont renforcé vendredi 30 et samedi 31 décembre leurs mesures de contrôles aux frontières pour les voyageurs venant de Chine, contre l'avis du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies.

L'Espagne va exiger « un test négatif » ou « un schéma complet de vaccination » pour les voyageurs arrivant de Chine. L'Italie et la France ont annoncé des mesures similaires, tandis que l'Allemagne a plaidé pour sa part en faveur d'une surveillance des variants du Covid dans les aéroports européens, sans aller jusqu'à imposer des tests.

Cacophonie

Face à l'afflux probable de voyageurs en provenance de Chine, où l'épidémie de Covid-19 fait rage, Bruxelles n'a pas tracé de ligne officielle. Et la cacophonie règne. Seul le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), a jugé « injustifié » le dépistage dans l'UE au vu du niveau d'immunité en Europe et de la présence des mêmes variants du Covid-19 qu'en Chine.

Après trois années de restrictions sanitaires, la Chine est revenue brusquement sur sa politique du zéro Covid au début du mois. Depuis, le pays connait une flambée de cas avec un nombre record de contaminations. Les hôpitaux sont submergés par une déferlante de malades pour la plupart âgés et vulnérables car peu ou pas vaccinés, tandis que nombre de pharmacies manquent de médicaments contre la fièvre.

► À lire aussi : A la Une: le retour des tests et du port du masque aux voyageurs venant de Chine

En dépit de ce rebond épidémique, les autorités chinoises ont rouvert leurs frontières et vont cesser le 8 janvier les quarantaines obligatoires à l'arrivée en Chine et autoriser les Chinois à voyager à l'étranger, après trois ans de frustrations. De son côté, l'Organisation mondiale de la santé a estimé « compréhensibles » les mesures prises par plusieurs États dans le monde. Les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud ou encore Israël vont tous exiger des tests Covid négatifs aux passagers venant de Chine.

« Absence d'informations »

« En l'absence d'informations complètes venant de Chine, il est compréhensible que des pays prennent les mesures dont ils pensent qu'elles protègeront leurs populations », a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, le chef de l'OMS. Pékin a rétorqué que ses statistiques sur la progression du Covid avaient toujours été transparentes.

L'OMS a annoncé vendredi soir avoir rencontré des responsables chinois pour évoquer la flambée épidémique. « L'OMS a de nouveau demandé le partage régulier de données spécifiques et en temps réel sur la situation épidémiologique, notamment davantage de données sur le séquençage génétique et sur l'impact de la maladie, y compris les hospitalisations, les admissions dans les unités de soins intensifs et les décès », a avancé l'agence sanitaire des Nations unies dans un communiqué. Elle a aussi réclamé des données sur les vaccinations effectuées et le statut vaccinal, en particulier chez les personnes vulnérables et les plus de 60 ans, a ajouté l'OMS.

► À lire aussi : Covid-19 en Chine: Langfang face à l’épidémie des «poumons blancs»

