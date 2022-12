Dans ses vœux, Poutine fustige les Occidentaux qui «utilisent» l’Ukraine «pour diviser la Russie»

Le 31 décembre, c’est aussi le discours traditionnel du Nouvel An de Vladimir Poutine. Un point incontournable des célébrations en Russie, avec cette année, forcément, un enjeu particulier dans le contexte de la guerre en Ukraine.

Au lieu des habituelles murailles du Kremlin, cette année, c’est devant un groupe de soldats en uniforme que Vladimir Poutine a prononcé ses traditionnels vœux de Nouvel An. Le changement est symbolique : ces vœux sont des vœux de guerre, et toutes les étapes classiques de cet exercice très codifié ont été revisitées dans ce contexte.

Le retour sur l’année écoulée, par exemple, y fait clairement écho. 2022 a été, pour le président russe, une année « de décisions difficiles » et « d’événements fatidiques ». La Russie, a martelé Vladimir Poutine, « se bat pour la vraie indépendance », elle « protège son peuple dans ses territoires historiques ». C’est comme cela que le président russe appelle les régions ukrainiennes qu’il a annexées cet été. Un hommage a été rendu aussi aux soldats de « l’opération militaire spéciale », des « héros » accomplissant un « devoir sacré ».

Et puis, le président russe a fait place ensuite aux prévisions pour 2023. Il s’agit d’une année au cours de laquelle Vladimir Poutine prédit que se jouera « le sort de la Russie » dans la guerre non déclarée que lui mènerait l’Occident. « Les Occidentaux nous ont menti en parlant de paix pour se préparer à nous agresser », assure-t-il, « ils utilisent cyniquement l’Ukraine et son peuple pour affaiblir et diviser la Russie ». « Mais nous l’emporterons », conclut Vladimir Poutine. Le tout avant d’enfin laisser place au Réveillon.

