La Croatie adopte la monnaie unique européenne

Adieu la kuna, bonjour l’euro. Ce 1er janvier 2023, la Croatie devient le 20e pays à adopter la monnaie unique européenne. Une adhésion attendue pour ce pays dont l’économie est déjà très liée à la zone euro.

Moins de 30 ans après un conflit dévastateur et son indépendance de l’ex-Yougoslavie, la Croatie fait son entrée ce 1er janvier 2023, à la fois dans la zone euro et dans l’espace Schengen. Une consécration pour ce pays des Balkans d’à peine 4 millions d’habitants, qui a rejoint l’Union européenne en 2013.

Une ascension rapide permise par une politique européenne volontariste et un respect scrupuleux des critères définis par Bruxelles. Dès 2020, la Croatie rejoint le mécanisme de change européen (MCE), considéré comme l’antichambre de la monnaie unique. En juillet 2022, les 27 approuvent l’entrée du pays dans l’union monétaire.

« Une très forte intégration économique avec la zone euro »

« La Croatie respecte tous les critères économiques et législatifs pour rejoindre la zone euro : indépendance de la Banque centrale croate, stabilité des prix, soutenabilité des finances publiques et la stabilité du taux de change de la kuna vis-à-vis de l’euro », explique Florian Le Gallo, économiste à la Banque de France et spécialiste de la zone euro.

Au-delà de ces critères, la Croatie témoigne d’une très forte intégration économique avec la zone euro depuis son entrée dans l’Union. En effet, le pays réalise 53% de ses exportations vers la zone euro. L’adoption de la monnaie unique doit lui permettre de faciliter et d'accroître ces échanges avec ses partenaires européens, notamment en baissant les coûts de change. « Cela devrait encore plus soutenir la croissance potentielle de la Croatie et favoriser l’intégration avec le reste de la zone euro », souligne l’économiste.

Une intégration dont les origines remontent aux années 1990, où l’économie du pays était déjà très liée au deutsche mark, la monnaie allemande de l’époque, en raison de l’instabilité de la devise nationale. Cela a perduré avec l’euro. L’usage de la monnaie unique est déjà très répandu dans le pays, puisque la moitié des prêts et dépôts bancaires sont effectués en euros. Et les Croates ont l’habitude de l’utiliser pour leurs achats les plus importants, comme les voitures ou les biens immobiliers.

De multiples opportunités pour la croissance croate

Les avantages sont nombreux pour les ménages et les entreprises croates : outre l’élimination des coûts de conversion entre l’euro et la kuna, cela élargit la base des investisseurs et facilite l’accès aux marchés financiers. Zagreb espère ainsi voir son économie et le niveau de vie de ses habitants converger avec la moyenne européenne.

Pour Florien Le Gallo, difficile de dire si cela va permettre de freiner la fuite des cerveaux, trait commun à tous les pays d’Europe centrale et orientale qui ont rejoint l’Union. « Le soutien à la croissance de l’économie croate permis par l’adoption de l’euro devrait renforcer les capacités et les opportunités pour les citoyens croates dans leur propre pays », affirme toutefois l’économiste.

Le secteur du tourisme, qui pèse près de 20% du PIB, espère tirer profit de cette double adhésion. Les vacanciers européens, qui représentent les deux tiers des touristes en Croatie, peuvent désormais rejoindre librement la côte adriatique, sans avoir à changer leurs euros.

