La Suède prend la présidence tournante de l'Union européenne

La nouvelle année est synonyme de changement à la présidence tournante de l'Union européenne. La Suède succède ce dimanche à la République Tchèque à la présidence du Conseil de l’Union européenne. Stockholm sera donc à la tête des négociations et des compromis avec le Parlement européen.

« Une Europe plus sûre, plus verte et plus libre », c’est le slogan retenu par Stockholm pour sa présidence du Conseil de l’Union européenne. Si ces grandes lignes ont été élaborées avec les deux prédécesseurs de la Suède, la République Tchèque et la France, comme le veut la règle, chaque pays impose sa marque sur la présidence et pousse certains dossiers plus que d’autres.

La priorité numéro une sera la sécurité et le soutien économique et militaire à l’Ukraine ainsi que la lutte contre la criminalité internationale transfrontalière. Parmi les défis à relever, il y a l’approvisionnement de l’Union européenne en énergie et l'accélération de la transition vers la neutralité carbone.

Les autres priorités de ce mandat de la Suède seront la résilience, la transition écologique et les valeurs démocratiques au sein de l’UE. Mais aussi la volonté de promouvoir le libre-échange et d'écarter tout réflexe protectionniste, une priorité qui pourrait créer des tensions au moment où Paris et Berlin veulent durcir le ton face au protectionnisme des États-Unis.

Une présidence sans excès de zèle

À Bruxelles, on s'attend à une présidence suédoise sans excès de zèle qui ne voudra pas faire de remous. En effet, le royaume scandinave a toujours traditionnellement gardé une certaine distance vis-à-vis de l'Union européenne. Preuve en est, son refus d'entrer dans la zone euro.

C'est donc tout en retenue que Stockholm a annoncé son intention de relancer plusieurs négociations et accords de commerce, malgré un contexte qui n'est pas favorable. En effet, plusieurs pays, dont le couple franco-allemand, sont actuellement vent debout contre les États-Unis et son Inflation reduction Act, rapporte notre correspondant à Bruxelles, Jean-Jacques Hery. Ce plan de 420 milliards d'euros d'aides est dénoncé comme protectionniste, car réservé aux firmes implantées outre-Atlantique. Cela entraînera « des distorsions de concurrence aux dépens des entreprises de l'UE », selon le commissaire européen au Marché intérieur, Thierry Breton.

Sur le plan commercial, les intentions suédoises semblent s'opposer aux velléités franco-allemandes contre les États-Unis. Il faudra parvenir à un compromis et réussir à huiler les rouages. La question est : comment ? On en aura sans doute une première indication lors du prochain Conseil des ministres franco-allemand, prévu fin janvier. Paris et Berlin pourraient alors en préciser un peu plus leurs positions sur ce dossier.

Le parti des Démocrates de Suède a toujours pris position contre l'Union européenne, comme la plupart des autres partis d'extrême droite en Europe. Tobias Hübinette, enseignant chercheur à l'université de Karlstadt Juliette Gheerbrant

D'un point de vue politique, le gouvernement du Premier ministre Ulf Kristersson suscite des inquiétudes à Bruxelles comme à Stockholm : la coalition de centre droit a signé un accord avec le parti d’extrême droite des Démocrates suédois, premier parti du pays. Cet accord de gouvernement qui reprend une bonne partie du programme des Démocrates de Suède ne devait concerner que la politique intérieure. Mais les médias suédois ont révélé qu’une clause confidentielle donnait voix au chapitre au parti d’extrême droite, y compris sur la politique européenne de Stockholm.

Des alliés d'extrême droite climato-sceptiques au sein du gouvernement suédois Concernant les enjeux climatiques, la Suède est souvent en avance sur la réglementation internationale, mais la nouvelle coalition au pouvoir inquiète les ONG et certains chercheurs. Le gouvernement dépend du soutien parti d’extrême droite des Démocrates de Suède (SD), formation d’extrême droite devenu le premier parti du pays avec 20 % des suffrages en septembre dernier. Or, ce parti est climatosceptique. « Le parti des Démocrates de Suède est une formation qui réfute clairement le changement climatique, il le considère même comme une sorte de nouvelle religion. Ce qui est une façon de dire que ça n'a pas de base réelle, explique Tobias Hübinette, enseignant chercheur à l’Université de Karlstad. Cette position péremptoire et radicale sur la question du climat pourrait bien influer sur les autres partis, y compris pendant la présidence suédoise du conseil de l'Union Européenne. Un accord de gouvernement a été signé entre les Démocrates de Suède et les partis de la coalition au gouvernement en Suède, mais il existe une annexe à cet accord, qui dit que le parti des Démocrates de Suède aura voix au chapitre en ce qui concerne la politique climatique, y compris au niveau européen. Or le public ne l'a appris que récemment, il y a deux mois environ, après des révélations dans la presse. Et c'est assez inquiétant d'imaginer qu'une influence climatosceptique marque la présidence suédoise du Conseil de l'Union européenne. »

