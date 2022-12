Mort de Benoît XVI: les hommages se multiplient pour saluer un «grand théologien»

Les dirigeants du monde et de l'Église ont rapidement réagi samedi 31 décembre à l'annonce du décès du pape émérite Benoît XVI.

De Vladimir Poutine à Emmanuel Macron, les dirigeants du monde et de l'Église ont rapidement réagi samedi 31 décembre à l'annonce du décès du pape émérite Benoît XVI à 95 ans, rendant hommage au « grand théologien » à la « personnalité marquante ».

Alors que les fidèles se réunissent place Saint-Pierre au Vatican, les hommages des dirigeants affluent du monde entier pour saluer la mémoire du pape émérite Benoît XVI.

Les commentaires sont nombreux dans les médias allemands, son pays d’origine. Le parlement a mis ses drapeaux en berne. Benoit XVI avait été le premier souverain pontife à prendre la parole au Bundestag lors d’une visite dans son pays en 2011, rappelle notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut.

Pour le chancelier Olaf Scholz, le monde a perdu une « figure marquante » de l'Église catholique, le qualifiant aussi de « personnalité combative » et de « théologien intelligent ».

Als „deutscher“ #Papst war #BenediktXVI. für viele nicht nur hierzulande ein besonderer Kirchenführer. Die Welt verliert eine prägende Figur der katholischen Kirche, eine streitbare Persönlichkeit und einen klugen Theologen. Meine Gedanken sind bei Papst Franziskus. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) December 31, 2022

Le président de la république, Frank-Walter Steinmeier, a rappelé que « l’élection d’un pape issu du berceau de la Réforme protestante avait constitué un signal important pour beaucoup de personnes dans le monde entier ».

Premier pape allemand

Sa compatriote Ursula von der Leyen a rappelé que le premier pape allemand de l'histoire avait « envoyé un signal fort avec sa démission ». « Il se voyait lui-même d'abord et avant tout comme un serviteur de Dieu et de son Église. Quand sa capacité physique a diminué, il a continué à servir, à travers ses prières », a déclaré la présidente de la Commission européenne.

Joseph Ratzinger, de son vrai nom, avait renoncé à son poste pour des raisons de santé, après huit années de pontificat.

Les hommages sont aussi venus du secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, qui a loué son « engagement tenace pour la non-violence et la paix ».

Le président français Emmanuel Macron a salué les efforts de l'ancien pape en faveur d'un « monde plus fraternel » tandis que le Premier ministre britannique Rishi Sunak s'est dit « attristé » de la disparition d'un « grand théologien ».

« Le monde a perdu l'un des plus grands théologiens des XXe et XXIe siècles, un proche collaborateur du Saint Jean-Paul II », abonde de son côté le président polonais Andrzej Duda, en référence au prédécesseur de Joseph Ratzinger au Vatican.

Hommages de Poutine et Meloni

Le patriarche de l'Église orthodoxe russe Kirill a salué la mémoire de l'ancien chef de l'Église catholique de 2005 à 2013, célébrant un « éminent théologien » et défenseur des « valeurs traditionnelles », un concept cher au président Vladimir Poutine. « Je garderai pour toujours des souvenirs radieux de lui », a déclaré le chef d'État russe.

Pour la Première ministre italienne, Giorgia Meloni l'ex-pape était un « géant de la Foi et de la Raison », ainsi qu'un « grand de l'Histoire que l'Histoire n'oubliera pas ». « J'ai exprimé au Saint-Père François ma participation et celle du gouvernement à sa douleur et à celle de l'entière communauté ecclésiale », a-t-elle ajouté dans un communiqué.

