Ukraine: le cœur n'est pas à la fête avant le réveillon du Nouvel An

Des millions d'Ukrainiens s'apprêtent à passer une nuit du Nouvel an dans un pays en guerre. Dans les villes régulièrement visées par les frappes russes, l'ambiance est plus pesante que festive.

Avec les coupures de courant à répétition, les habitants de Lviv n’ont pas vraiment le cœur à la fête, raconte Andrii venu chercher une connexion Internet dans un café de cette ville de l’ouest, où les infrastructures énergétiques sont régulièrement bombardées.

« Quand on travaille dans les cafés, on entend beaucoup de musiques de Noël et ça nous met un peu dans l'ambiance, mais de ce que je vois, pour les gens autour de moi, les fêtes de fin d'année ne sont pas la principale préoccupation », témoigne-t-il, au micro d'Anastasia Becchio, envoyée spéciale du service international de RFI.

Ambiance sombre

Dans la capitale, le sapin de Noël est alimenté par un générateur diesel. « Nous ne laisserons pas les Russes nous voler les plus grandes fêtes, le Nouvel An et Noël, de nos enfants », avait déclaré le maire de Kiev, Vitali Klitschko.

L’ambiance n’est quand même pas aussi festive que l’an dernier, raconte Nadia Koval : « Kiev était vraiment décoré en hiver pendant les fêtes, ce n'est plus le cas maintenant. L'esprit dans la ville est assez sombre et pas tellement festif ».

Selon la tradition orthodoxe, une majorité d’Ukrainiens célèbrent Noël le 7 janvier, mais des sondages font état d’un nombre croissant de personnes préférant avancer la date au 25 décembre pour se rapprocher des Chrétiens occidentaux.

Pologne solidaire

En Pologne, par solidarité pour son voisin, de nombreuses municipalités ont renoncé à proposer des feux d'artifices, rapporte Martin Chabal, correspondant de RFI à Varsovie. Symbole de la fête et de la bonne humeur, la municipalité préfère pourtant se passer de feux d’artifice cette année, de peur que le bruit des explosions rappelle de mauvais souvenirs aux 100 000 réfugiés ukrainiens qui vivent dans la capitale polonaise.

2022 a été extrêmement difficile et la mairie juge qu’il serait inapproprié d’organiser une fête alors qu’à quelques kilomètre la guerre continue.

Le conflit a aussi poussé toute la Pologne à devoir faire des économies et les spectacles pyrotechniques ont été annulés dans de nombreuses grandes villes qui évitent de dépenser trop d’argent dans cette période compliquée pour beaucoup de municipalités.

