Deux ans après le Brexit, où en sont les relations entre Londres et Bruxelles?

Un camion traverse le port de Douvres, dans le sud-est de l'Angleterre, le 4 janvier 2021, après le départ de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. AFP - GLYN KIRK

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Ce début d'année marque aussi les deux ans du Brexit, la rupture officielle du Royaume-Uni avec l'Union européenne. Depuis, les relations entre Londres et Bruxelles sont houleuses, entre les procédures d'infraction au traité lancées par l'Union européenne, des conflits et des discussions difficiles sur l'application de l'accord de sortie. Sept procédures d'infractions ont été lancées par la Commission européenne pour non-respect des accords du Brexit. Pourtant, cette nouvelle année 2023 pourrait bien voir une amélioration des relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni.