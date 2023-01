Allemagne: la ministre de la Défense sous le feu des critiques après une vidéo de voeux

La ministre de la Défense allemande, Christine Lambrecht, est sur la sellette depuis des mois. Son bilan est critiqué par beaucoup, pas seulement dans l'opposition. Une vidéo publiée ce week-end vient s'ajouter à une longue série de bévues et de critiques contre la ministre. L'opposition réclame son départ. Dans la majorité, un silence pesant ne vient rien arranger.

Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut

Christine Lambrecht se tient dans une rue de Berlin. Le vent l’ébouriffe. Les pétards et aux feux d’artifice retentissent et couvrent sa voix. La vidéo de moins d’une minute a été faite visiblement avec un téléphone portable sans technique.

« Un tel message aurait été embarrassant pour un maire de village bénévole. Pour une ministre de la Défense d’un pays de l’Otan, c’est tout simplement honteux » commente le quotidien Bild Zeitung.

« Beaucoup de rencontres »

Au-delà de cette vidéo amateur, ce sont aussi les propos de la ministre qui ont choqué. La sociale-démocrate Christine Lambrecht évoque « une guerre qui fait rage en Europe » sans citer l’Ukraine, l’horreur des combats et les responsabilités en cause. La ministre de la Défense dans son bilan pour 2022 parle de « beaucoup, beaucoup de rencontres avec des gens intéressants et formidables ». Comme si la guerre en Ukraine lui avait d’abord offert des opportunités professionnelles.

L’opposition tire à boulets rouges sur la ministre et réclame son départ. Son bilan est largement dénoncé comme bien mince. Christine Lambrecht n’avait pas de velléités pour occuper ce poste. Elle a régulièrement freiné l’aide à l’Ukraine où elle ne s’est jamais rendue. Beaucoup d’experts se demandent ce qu’elle a fait jusqu’à présent de la rallonge de 100 milliards votée pour la Bundeswehr.

