En attendant les obsèques de Benoît XVI, les derniers hommages des fidèles

Avec notre envoyée spéciale à Rome, Pauline Gleize

Trois jours durant, des dizaines de milliers de personnes sont venues se recueillir devant la dépouille du pape Benoît XVI, né sous le nom de Joseph Ratzinger, en 1927, en Allemagne, et décédé le 31 décembre à 95 ans.

Les contrôles de sécurité, dignes d'un aéroport et installés sous la colonnade du Bernin, sont dorénavant fermés, et la file d'attente, qui menait jusqu'à l'entrée de la basilique ces derniers jours, s'est désormais tarie.

Mais toute la journée de mercredi, encore, un flot mesuré de fidèles est venu rendre un dernier hommage au pape émérite, après avoir patienté sur la place Saint-Pierre puis sous les ors de la basilique du même nom.

Visiteurs et fidèles ont ainsi pu apercevoir la dépouille de feu le Saint-Père, exposée sous la coupole de Saint-Pierre et encadrée de deux gardes suisses dans leur tenue d'apparat.

Apercevoir, c'est le mot, car pour permettre à tous ceux qui le souhaitaient de dire adieu à l'ancien chef de l'Église catholique de Rome, les fidèles étaient invités à ne pas s'arrêter.

Tout juste le temps pour les uns d'esquisser un signe de croix, et pour les autres de prendre une photo au niveau de Benoît XVI, avant de ressortir en passant devant la crèche de Noël.

Un hommage fugace, donc. Mais pour certains fidèles, il était néanmoins important de venir à cette procession. L'un d'eux, Michèle, nous confiait à la sortie son émotion, les yeux quelque peu embués.

Même si Benoît XVI n’a pas été la figure papale, disons, la plus illustre, le pape, c’est le pape.

Plus loin, sur un banc de l’avenue menant à la place Saint-Pierre, Giuseppe se remet de cette visite, un petit sacrifice peu raisonnable compte tenu de ses problèmes de dos, mais qu'il tenait à accomplir.

Pour le pape Jean-Paul II, je n’avais pas pu venir et je l'avais regretté, alors cela me tenait à cœur de venir. J’ai ressenti de la tranquillité et j’ai récité une prière.