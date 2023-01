Reportage

Guerre en Ukraine: à Kiev, les coupures de courant font désormais partie du quotidien

Dans les rues de Kiev, en Ukraine, vendredi 16 décembre 2022. AP - Felipe Dana

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Les coupures d’électricité sont de plus en plus récurrentes et de plus en plus longues pour les Ukrainiens. En cause, les frappes russes d’une intensité inédite depuis le début de la guerre, à coup de drones et de missiles qui visent les infrastructures électriques. Dans la capitale Kiev, qui vit au rythme des coupures de courant, les habitants tentent de s’adapter.