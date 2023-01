Ukraine: le bilan de la frappe sur des conscrits russes à Makeïevka grimpe à 89 morts

Vladimir Poutine exige la diffusion de documentaires sur «l’opération militaire spéciale»

Vladimir Poutine a ordonné mardi aux cinémas de diffuser des documentaires consacrés à « l’opération militaire spéciale » en Ukraine. Une nouvelle étape dans la mise en coupe réglée de l’espace culturel et médiatique russe.

Vladimir Poutine a donné des instructions précises : le ministère de la Défense devra offrir sa collaboration aux documentaristes souhaitant tourner des films « sur les participants à l’opération spéciale ayant fait preuve de valeur, de courage et d’héroïsme ». De son côté le ministère de la Culture est chargé d’organiser un « festival du documentaire patriotique ». Et en collaboration avec le ministère de l’Éducation, de créer des « espaces publics, installations d’art et musées scolaires » racontant l’histoire des héros de la guerre en Ukraine, et organiser des cours à leur sujet dans les écoles russes.

Un projet qui confirme deux tendances : celle, d’une part, d’une politisation effrénée des milieux scolaires. Et puis d’autre part, le nettoyage par le vide du champ médiatique et culturel, entièrement soumis à l’impératif de l’idéologie militariste et réactionnaire que promeut le Kremlin.

Il y avait déjà les films patriotiques, seuls à pouvoir prétendre à des financements du ministère de la Culture, les leçons de patriotisme et de militarisme à l’école, les médias indépendants bannis de Russie, la mise à l’index des livres écrits par des « agents de l’étranger » ou contenant le moindre soupçon de « propagande LGBT ». Au tour maintenant du film documentaire, jusqu’ici épargné par la censure, de se voir mis au pas.