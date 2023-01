En Russie, la communication sur le bombardement de Makeïevka indigne les ultranationalistes

Quatre jours après la mort de plusieurs dizaines de conscrits russes dans le bombardement d'un immeuble à Makeïevka en Ukraine, la colère ne faiblit pas dans les milieux ultranationalistes. Après les critiques contre la hiérarchie militaire, coupable de les avoir stationnés dans un immeuble sans protection, la communication officielle du ministère de la Défense sur l'incident passe très mal.

Les conscrits auraient provoqué eux-mêmes le bombardement sur leur position en utilisant leurs téléphones portables pour appeler leurs familles en Russie pendant la nuit du Nouvel An. Quant au lance-missiles Himars qui les avait bombardés, il a été détruit par un tir de riposte. C’est peu dire que la communication du ministère russe de la Défense a été mal accueillie dans les milieux ultranationalistes et chez les observateurs pro-russes de la guerre en Ukraine.

Annonces « absurdes »

Le silence, d’abord, pendant pratiquement une journée, sur cette frappe de Makeïvka dans laquelle 89 conscrits ont été tués. Puis cette tentative de faire porter sur les victimes du bombardement la responsabilité de leur propre mort, et pour finir aujourd’hui, l’annonce de la destruction du Himars, à laquelle plus personne ne croit. « Je n’ai même plus l’énergie de dire à quel point ces annonces sont absurdes », écrit un compte Telegram très suivi, associé au groupe militaire privé Wagner. Nous n’avons absolument pas la capacité de ce genre de tirs de contrebatterie. »

« La faute sur le commandement »

Quant au bombardement des conscrits, poursuit-il, « la faute repose entièrement sur le commandement. Ce n’est ni la première, ni la deuxième, ni même la troisième fois que ça arrive. Mais c’est plus facile de tout mettre sur le dos de conscrits déjà morts ».

