Le pape François préside les obsèques de Benoît XVI, une première dans l'histoire récente de l'Église

Des dizaines de milliers de personnes sont attendues jeudi matin place Saint-Pierre pour les obsèques du pape émérite Benoît XVI. Elles seront présidées par son successeur François, une première dans l'Histoire récente de l'Église. La cérémonie - « solennelle mais sobre », selon le Vatican doit débuter à 8h30 TU, en présence de nombreux chefs d'État et de gouvernement.

La messe sera plus exactement célébrée par le doyen du Collège des cardinaux car le pape François sera en fauteuil roulant à cause de ses problèmes au genou.

Puis le cercueil de Joseph Ratzinger, sur lequel 195 000 fidèles se sont recueillis en trois jours, sera transféré dans les grottes du Vatican, sous la basilique, où ont été inhumés Jean-Paul II ou encore Jean XXIII, avant leur béatification.

Le pape François et le pape émérite Benoît XVI, en la basilique Saint-Pierre, au Vatican, le 8 décembre 2015.

Ces obsèques de Benoît XVI, qu'un de ses biographes, Bernard Lecomte, appelait « le dernier pape européen », marquent la fin d'une époque. La question est désormais de savoir comment va se dessiner l'avenir pour François.

C'est une période insolite qui s'achève, puisqu'on aura eu, pendant quelques années, un pape en fonction sur le siège de Saint-Pierre, comme on dit, et un pape émérite à quelques centaines de mètres...

La coexistence entre le pape émérite et son successeur en exercice, tous deux en toge blanche, avait créé une situation assez inédite. S'ouvre maintenant la possibilité pour le pape argentin François, alias Jorge Bergoglio, de démissionner à son tour.

Benoît XVI avait ouvert la voie avec sa démission qui fut une première en 700 ans, depuis celle du pape Célestin V, en 1294, montrant qu'il était humain et faillible. Ce souverain pontife estimait que la lourde tâche de diriger l'Église catholique de Rome au XXIe siècle ne pouvait s'exercer sans avoir ses pleines facultés physiques et mentales.

L'air de rien, Benoît XVI a complètement déconnecté la fonction pontificale de la personnalité. Il a dit : « Écoutez, moi, je suis pape pour ce que je suis pape, et par ailleurs je m'appelle Ratzinger et je suis Ratzinger, voilà ». Ce sont deux choses qui sont différentes et il ne faut pas tout confondre. Ça ouvre la voie à une démission, dans les années qui viennent, du pape François. Maintenant, il peut démissionner.