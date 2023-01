Attentats de Bruxelles: le procès s'englue dans les polémiques

Le 22 mars 2016, des attentats-suicides revendiqués par le groupe État islamique avaient fait 32 morts et plusieurs centaines de blessés à l'aéroport et dans le métro de la capitale belge. Mais, depuis son ouverture, le procès bute sur les conditions de sécurité imposées aux accusés détenus.

Avec notre correspondante à Bruxelles, Laure Broulard

Le procès des attentats du 22 mars 2016 en Belgique toujours englué dans les polémiques. L’audition des enquêteurs aurait dû commencer mardi, lors de la reprise du procès après une trêve pendant les fêtes, mais elle a été retardée à cause de nouveaux contentieux.

Le 29 décembre, un juge des référés saisi par six des sept accusés, dont Salah Abdeslam et Mohamed Abrini, avait ordonné l’interdiction des fouilles corporelles systématiques, une pratique quotidienne jugée contraire à la Convention européenne des droits de l’homme qui proscrit les « traitements inhumains ou dégradants ». Pourtant, le sujet continue de perturber le procès depuis sa reprise après les fêtes, mardi. Plusieurs avocats de la défense ont en effet annoncé que la procédure de fouille n’avait pas été modifiée, certains accusés ne se présentent donc toujours pas au tribunal et les suspensions d’audiences s’enchaînent retardant l’avancée du procès sur le fond du dossier.

Dernier incident en date : des documents censés justifier les fouilles intimes ont été transmis à la cour en néerlandais, ils ont dû être traduits en français au cours de l’audience jeudi, retardant encore le processus. Ce n’est donc qu’en fin d’après-midi que les débats qui devaient avoir lieu mardi ont commencé, avec audition de témoins. Ils se poursuivront ce vendredi, mais la polémique n’est pas terminée. Selon le quotidien Belge Le Soir, la défense agite maintenant la menace de pourvois en cassation si les fouilles à nu continuaient.

