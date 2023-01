Les drones iraniens qui frappent l'Ukraine sont fabriqués à partir de pièces «made in USA»

Débris d'un drone iranien «Shahed-136». Les pièces utilisées pour fabriquer ces appareils proviennent à plus des deux tiers d'entreprises américaines. © Reuters

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L'armée russe utilise de plus en plus de drones iraniens pour frapper des cibles civiles en Ukraine. En début de semaine, le président Volodymyr Zelenski a déclaré que l'armée ukrainienne avait abattu plus de 80 de ces machines en deux jours. Seulement voilà, des experts ukrainiens et britannique ont examiné à la loupe quelques exemplaires de ces drones iraniens. Et ils ont découvert que les pièces à partir desquels ces drones sont fabriqués proviennent à plus des deux tiers d'entreprises américaines.