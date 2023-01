Les violences du 31 décembre 2022 à Berlin excitent les polémiques collectives

Après deux années plus calmes en raison des restrictions dues à la pandémie de Covid-19, la Saint-Sylvestre a été à nouveau très bruyante en Allemagne où pétards et autres feux d’artifice sont traditionnellement massivement utilisés pour fêter la nouvelle année. Mais à Berlin, cette année, les violences contre policiers et pompiers ont été massives. Elles ont choqué et provoqué un vif débat sur l’intégration de jeunes d’origine étrangère.

De notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut

Les excès durant la nuit de la Saint-Sylvestre ne sont pas nouveaux. Des produits pyrotechniques sont utilisés pour agresser d’autres personnes, sans compter les nombreux accidents à déplorer. À Berlin, ce qui a choqué il y a quelques jours, c’est le nombre d’agressions, sensiblement plus élevé que d’habitude, contre des pompiers ou des policiers qui les protégeaient.

Parfois, des incendies sur la voie publique ont été provoqués pour que les pompiers sortent de leurs véhicules avant d’être attaqués. Au total, une quarantaine de policiers ont été blessés et une quinzaine de pompiers. Près de 150 personnes, avant tout des jeunes hommes, ont été interpellés. Un tiers environ était Allemand. Dix-sept autres nationalités figuraient parmi ces personnes, dont deux grands groupes, des Syriens et des Afghans.

La dangerosité des migrants, le débat qui tombe à pic

Ces violences plus importantes que d’habitude ont provoqué des réactions plus polémiques, notamment de la part des milieux conservateurs. Et si un débat a aussi lieu sur l’interdiction ou non de la vente des feux d’artifice, celui qui est le plus important concerne les questions d’intégration de jeunes étrangers ou d’origine étrangère. On a vu et entendu rapidement des responsables chrétiens-démocrates monter au créneau. L’ancien ministre de la Santé d’Angela Merkel, Jens Spahn, a dénoncé « une immigration non maîtrisée et qui a échoué et un manque de respect pour l’État ». Le président du parti chrétien-démocrate a aussi eu des mots très durs, plutôt inhabituels dans un pays où, hormis l’extrême-droite, les débats sur l’immigration sont moins passionnés ou polémiques qu’ailleurs. Des conservateurs s’en sont pris aussi à la ville de Berlin, « une ville du chaos » pour le patron de la Bavière, Markus Söder.

Il faut rappeler enfin qu’on revote le mois prochain à Berlin pour le Parlement régional et que ces violences tombent à point nommé pour les chrétiens-démocrates. Mais s’ils en font trop, ils pourraient aussi favoriser l’extrême-droite. Enfin, la presse populaire soutient cette campagne, à commencer par le journal Bild Zeitung qui titrait avant-hier « Ça suffit ».

Une procédure plus rapide pour ces cas d’agression

Une majorité d'Allemands condamnent des violences inacceptables, a fortiori contre pompiers et secouristes. La gauche veut des poursuites plus rapides et exemplaires contre les auteurs de telles agressions, mais soulignent aussi que, plus que l’origine des jeunes, ce sont les problèmes sociaux et culturels qui doivent être combattus. Des personnes d’origine étrangère comme des élus chrétiens-démocrates soulignent que beaucoup d’immigrés dans ces quartiers difficiles sont les premières victimes de ces violences et les dénoncent.

Un pompier sur place samedi 31 décembre 2022, lui-même d’origine turque, a donné de nombreuses interviews et souligné que beaucoup de jeunes agresseurs étaient d’origine étrangère. La mairesse de Berlin, la sociale-démocrate Franziska Giffey, qui a dirigé dans le passé l’arrondissement de Neukölln où la majorité des violences a eu lieu, se serait bien passée de ces débats à quelques semaines des élections. Elle veut organiser un sommet sur la violence des jeunes et plaide pour une politique associant main tendue et fermeté.

