Royaume-Uni: le prince Harry, sans filtre dans ses mémoires, affole les médias britanniques

Rare unanimité en une des journaux britanniques : tous les titres parlent du prince Harry et des extraits de ses mémoires, publiés en Espagne cinq jours avant la sortie officielle du livre. Dans Le Suppléant, disponible mardi chez Fayard, le prince exilé en Californie n’a aucun filtre.

Publicité Lire la suite

De notre correspondante à Londres, Émeline Vin

Dans Le Suppléant, Harry revient en détail sur ce qui était déjà connu : le fossé, de plus en plus profond, entre le prince et le reste de sa famille. Il raconte par exemple avoir supplié son père de ne pas épouser Camilla, qu’il voyait comme une marâtre, certaines disputes, parfois physiques, avec son frère William. Et le fait que Charles aurait demandé à Harry de ne pas amener son épouse Meghan à Balmoral pour les dernières heures de la reine.

Croustillant

Mais le plus croustillant, ce sont les révélations que le duc de Sussex fait sur lui-même. Il décrit son usage de drogues , du cannabis au lycée, un peu de cocaïne et de champignons hallucinogènes, ses premières expériences sexuelles en 2001, dans un champ derrière un pub avec une femme plus âgée, un épisode qu’il juge « humiliant ». Le prince, engagé pendant 10 ans dans l’armée, relate aussi ses déploiements en Afghanistan et avoue avoir tué 25 talibans.

Disputes

Les mémoires, pour lesquels le prince aurait touché 50 millions de dollars, paraissent un mois après la sortie sur Netflix du documentaire Harry et Meghan, où il déplorait déjà les disputes avec son père et son frère. Le deuxième fils du roi l’assure : sa porte reste ouverte pour sa famille.

► À lire aussi : «Harry et Meghan», le couple princier livre un récit intime dans un docusérie sur Netflix

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne