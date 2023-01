En Ukraine, un Noël orthodoxe en rupture avec l'Église russe

Vue aérienne du monastère de la laure des Grottes de Kiev, site historique de l'Église orthodoxe de Moscou. Getty Images/EyeEm - Ivan Vasyliev / EyeEm

Le Noël orthodoxe est célébré ce samedi 7 janvier. Et en Ukraine, il est fêté sur fond de guerre contre la Russie et de coupures de courant causées par l’artillerie de Moscou. Cette période remet au-devant de la scène la jeune Église indépendante d’Ukraine. Pour la première fois, c’est elle qui célèbrera la liturgie de ce 7 janvier dans la cathédrale de la Laure des Grottes de Kiev, et non plus l’Église affiliée à Moscou.