En Ukraine, la «trêve» annoncée par Vladimir Poutine n'a pas eu lieu

Des panaches de fumée s'élèvent dans la région de Bakhmout, le 7 janvier 2023, après une frappe russe pendant le cessez-le-feu de 36 heures décrété par le président russe pour le Noël orthodoxe. © REUTERS - CLODAGH KILCOYNE

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Vladimir Poutine avait assuré que l’armée russe allait observer une « trêve » de 36 heures à l’occasion du Noël orthodoxe, le 7 janvier. Dans les faits, les combats se sont poursuivis de part et d’autre vendredi et samedi, et l’armée russe a continué de bombarder l’Ukraine.