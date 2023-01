Le procès des journalistes du site d'information Tut.by s'ouvre en Biélorussie

Principal média indépendant en Biélorussie, Tut.by avait couvert de manière exhaustive les manifestations pro-démocratie il y a deux ans. Jusqu'à ce que les autorités biélorusses répriment la contestation anti-Loukachenko et bâillonnent les organes de presse progressistes.

Le harcèlement commence au printemps 2021 lorsque les autorités biélorusses désignent Tut comme un média extrémiste. Ensuite, c'est une avalanche. Incitation à la haine, fraude fiscale, diffusion de fausses informations, participation à des manifestations illégales, la justice ne sait plus quoi inventer et finit par bloquer purement et simplement l'accès à son site internet.

Le comité de contrôle d'État perquisitionne la rédaction à Minsk et deux bureaux régionaux à Brest et Grodno dans l'ouest du pays. Il confisque le matériel informatique ; interpelle 13 personnes, journalistes, comptables, et informaticiens ; visite le domicile de certains employés ; et interroge jusqu'aux fournisseurs de la plateforme.

La société est dissoute, interdite d'activité en Biélorussie et l'utilisation de son logo ou de sa charte graphique devient illicite. D'après Reporters sans frontières, il n'y a plus aucun média indépendant libre de travailler dans le pays et près d'une trentaine de journalistes biélorusses dorment en prison. Sous la présidence d'Alenxandre Loukachenko, la Biélorussie est devenue le régime le plus dangereux pour la liberté de la presse sur le sol européen. Les journalistes de Tut.by encourent quant à eux sept ans de prison.

