Kiev dément les dégâts humains prétendument causés par des frappes de missiles russes à Kramatorsk

La structure de l’immeuble en béton est intacte malgré des vitres brisées et du mobilier soufflé par l’explosion.

À Kramatorsk dans le Donbass, des frappes de missiles russes n’ont pas causé les dégâts humains prétendus par Moscou. Plus de 600 militaires ukrainiens auraient été tués d’après l’état-major russe. Un bilan réfuté par les autorités à Kiev.

Avec nos envoyés spéciaux à Kiev, Aabla Jounaïdi et Boris Vichith

Dans un centre de formation en sciences techniques de Kramatorsk, des employés s’affairent, balayant ce qu’il reste de vitres brisées et de mobilier soufflés par l’explosion. La structure de l’immeuble en béton est intacte et la colère, comme le temps ici, est froide.

« La roquette est tombée ici samedi soir à 19h, raconte Anna qui est secrétaire dans l’école. C’était notre Noël. Voyez vous-même les dégâts dans notre école ! » Au milieu de la cour, un cratère de cinq mètres de profondeur dans lequel on jette les débris du bâtiment. Mais nulle trace de sang, et encore moins des corps des 600 hommes que Moscou prétend avoir tués ici.

Sergueï, un autre employé de l’administration, croit savoir que des soldats ukrainiens auraient à une époque occupé l’un des bâtiments du complexe, vidés de ses étudiants depuis le début de la guerre : « On a visé cet immeuble. Et je sais qu’il y a déjà eu des militaires ici. Ce n’est pas un secret. Ici, il y avait des véhicules militaires. Peut-être qu’un provocateur a donné les coordonnées aux Russes. Je ne blâme pas les militaires. Il faut bien qu’ils logent quelque part. Ils défendent la ville et nous n’avons pas de bases militaires ici. Donc, ils utilisent ce genre de bâtiment comme abri pour l’hiver. »

Des assertions difficiles à confirmer. Mais une certitude, Moscou n’a pas tué 600 combattants à Kramatorsk, ce 7 janvier, jour de Noël.

