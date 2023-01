Guerre en Ukraine: la vie semble reprendre à Kramatorsk

Reportage

Kramatorsk, dans le Donbass, a subi une frappe de missile russe qui, contrairement aux affirmations de Moscou, n’a pas fait des centaines de victimes. Malgré ce climat, les civils affluent à la gare. En cette période de fêtes, certains arrivent et d’autres partent.

Publicité Lire la suite

Avec nos envoyés spéciaux, Aabla Jounaïdi et Boris Vichith

Autour de l’immeuble des années 1950, plus rien ne rappelle les frappes de roquettes meurtrière du 8 avril dernier. L’activité a repris, militaires et civils prennent l’un des deux trains quotidiens pour l’ouest du pays.

« Non, moi je ne pars pas d’ici, c’est ma ville », affirme Galina. La vieille dame attend son fils et sa petite-fille venus de Kiev pour quelques jours. Elle les a prévenus : la vie est presque normale à Kramatorsk.

« Tout ce bruit, ça nous empêche de dormir. La journée aussi. Mais pour le reste, la vie reprend. On a ce qu’il nous faut. Parfois, même, croyez-le ou non, on va se balader au parc. Avec mes amies retraitées, on y va ensemble. Je leur dis : "Allons-y !" Mais ce n’est pas souvent que le bruit s’arrête. »

►À lire aussi : Kiev dément les dégâts humains prétendument causés par des frappes de missiles russes à Kramatorsk

« C’est pour nos familles qu’on se bat »

Près d’elle, un homme en tenue de camouflage. Lemon, son nom de combat, est tireur d’élite sur le front sanglant de Kreminna. Il vient d’être blessé et en profite pour quitter la région et visiter sa femme et son fils à Kiev. « Après ma deuxième blessure, raconte-t-il, on m’a donné l’autorisation d’aller visiter ma famille, pour changer d’air. Ça me fait un peu mal de laisser mes amis au front, mais c’est pour mieux revenir. C’est pour nos familles qu’on se bat. Il y a une phrase que j’aime bien : "Si ton père est un lâche, tes enfants seront des esclaves". Nos enfants sont les choses les plus sacrés. »

Lemon laisse derrière lui ses camarades, nombreux à ne pas avoir la chance d’échapper au front pour quelques jours.

►À lire aussi : en Ukraine, «Beaucoup des nôtres sont morts mais les Russes sont encore plus nombreux à mourir»

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne