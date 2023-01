La Pologne veut livrer des chars à l'Ukraine et tente de convaincre l'Allemagne

La Pologne veut continuer à envoyer du matériel militaire à son voisin ukrainien. Cette fois, Varsovie a évoqué son souhait d’envoyer ses chars Leopard, des blindés modernes qui, selon ceux qui analysent le conflit, pourraient permettre à l’Ukraine de prendre le dessus sur l’armée russe. Mais pour cela, il faut l’accord de l’Allemagne.

De notre correspondant à Varsovie, Martin Chabal

Les chars Leopard sont construits en Allemagne et c’est donc au gouvernement allemand de donner le feu vert pour transférer ces armes en Ukraine. Mais depuis le début de la guerre, l’Allemagne a toujours été réticente à l’envoi d’armes lourdes. Elle veut éviter d’être impliquée directement dans le conflit et, surtout, Olaf Scholz refuse de faire cavalier seul.

Mais cette fois, le chancelier allemand est sous pression. Au sein de la coalition du gouvernement allemand, de plus en plus de voix soutiennent l’envoi des chars Leopard en Ukraine, notamment depuis que la France et les États-Unis ont décidé d’envoyer du matériel en Ukraine en ce début d’année 2023. L’Allemagne ne ferait pas cavalier seul.

La Pologne tente de faire pression. Le gouvernement polonais espère obtenir l’autorisation assez rapidement pour envoyer une partie ou la totalité des 240 chars Leopard.

Et Varsovie a déjà prévu la suite. L’an dernier, la Pologne a acheté des blindés aux États-Unis et à la Corée du Sud qui viendront remplacer les chars Leopard, qui devraient partir en Ukraine si l’Allemagne autorise le transfert.

