Russie: quelques signes pouvant témoigner d'une détérioration économique

Une terrasse de café sur la place Rouge de Moscou, où les employés municipaux de la capitale russe installent des décorations pour la célébration du Jour de la Victoire, fin avril 2022 (photo d'illustration). AP - Alexander Zemlianichenko

Texte par : Anissa El Jabri Suivre 1 mn

Plus de dix mois d'« opération spéciale » en Ukraine, et un peu moins depuis l'arrivée des sanctions occidentales. En Russie, difficile d'y voir clair quant aux conséquences économiques. À la lecture des chiffres du PIB ou du chômage, peu a bougé. Mais selon le média économique The Bell, entre autres, plusieurs signes du quotidien indiquent une dégradation.