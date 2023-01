Allemagne: l'étau se resserre autour des militants anti-charbon de Lützerath

Ils peuvent se maintenir, et le pourront encore longtemps même si Lützerath est désormais bouclé, parce que depuis des mois des dons massifs de nourriture, d’eau potable et de matériel arrivent sur place. Ces dons proviennent aussi bien de célèbres activistes du climat que des habitants des villages alentours qui disent : c'est génial ce que vous faites là ! C'est important pour nous et nos petits-enfants. Il y a beaucoup de gens très courageux et déterminés à Lützerath, qui ne partiront pas de leur plein gré, mais qui tenteront de sauver cet endroit par une résistance passive. La police, quant à elle, est pressée par le temps. L'évacuation doit être terminée d'ici la mi-février. A ce moment-là commencera le carnaval, et les forces de l’ordre seront sollicitées ailleurs. Cette contrainte de calendrier est très dangereuse. J'aurais aimé éviter ces tensions. En 2023 elles ne devraient plus être d’actualité. Elles sont vaines