Allemagne: l’expulsion des activistes anti-charbon à Lützerath a débuté

Lützerath, village situé à côté de Cologne, est appelé à être rayé de la carte pour permettre l'extension d'une mise de charbon afin de répondre aux besoins énergétiques engendrés justement par la guerre en Ukraine. Les militants écologistes de Lützerath l'occupent depuis de nombreuses années. L'affaire a fait l'objet d’un compromis négocié par le gouvernement qui s'engage en contrepartie à mettre un terme à l'extraction du charbon en Rhénanie, huit ans plus tôt que prévu. Ce 11 janvier, la police a commencé l'expulsion des activistes.

De notre envoyée spéciale à Lützerath, Stefanie Schüler

La situation semble ne pas beaucoup évoluer depuis les premières heures du matin ici, quand plusieurs milliers de policiers venus de toute l'Allemagne se sont déployés autour et dans le village de Lützerath où se sont barricadés des activistes et écologistes. Les militants disent être à peu près 1 000, la police estime leur nombre à 300.

La police a débuté ce matin l’expulsion des activistes écologistes à #Lützerath village voué à disparaître pour l’extension d’une mine de charbon à ciel ouvert ⁦@RFI⁩ pic.twitter.com/Fyd5QYqxwY — Stefanie Schüler (@SchulerStefanie) January 11, 2023

Les forces de l'ordre sont en train d'installer des barrières autour du hameau qui doivent empêcher les activistes de recevoir du renfort. La police a assuré que chaque personne qui souhaite quitter le village peut le faire, sans être poursuivie. L'impression générale, c'est surtout que les forces de l'ordre agissent avec beaucoup de prudence et avec beaucoup de retenue aussi.

Éviter un désastre médiatique

Plusieurs dizaines d'activistes ont certes déjà été emmenés par la police, mais il y a manifestement une volonté d'éviter à tout prix que l'évacuation de Lützerath se transforme en un désastre médiatique avec des images de violences, car 750 journalistes du monde entier sont en effet sur place.

Les activistes se disent déterminés à résister le plus longtemps possible, la très grande majorité d'entre eux le fait pour l'instant de façon pacifique et un jeune homme juché sur un mât à sept mètres de hauteur sous une pluie battante et en plein vent disait tout à l'heure ceci : « Je préfèrerais lire un livre bien au chaud, vous savez, mais l'urgence climatique est telle que nous ne pouvons plus permettre la moindre extension d'une mine de charbon ici ou ailleurs ».

Les activistes à #Lützerath sont installés sur des monopods pour ralentir l’avancée des forces de l’ordre. Des unités spéciales vont devoir les chercher à l’aide de grues @RFI pic.twitter.com/peQKM8DkuB — Stefanie Schüler (@SchulerStefanie) January 11, 2023

