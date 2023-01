Des soldats ukrainiens vont être formés et entraînés aux États-Unis

C’est un nouveau signe du soutien américain à l’Ukraine. Les soldats ukrainiens appelés à utiliser les batteries de missiles anti-missiles Patriot seront formés et entraînés aux États-Unis.

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

La base de Fort Sill, dans l’État de l’Oklahoma, en plein centre des États-Unis, va accueillir un peu moins d’une centaine de soldats Ukrainiens. C’est là qu’ils vont être formés au maniement du système de défense anti-aérienne le plus sophistiqué de l’arsenal américain, que les États-Unis ont décidé de fournir à l’Ukraine après des mois de demandes de Kiev et de débats à Washington.

En principe, la formation des soldats américains pour la même chose prend environ un an. Dans ce cas précis, et compte-tenu de l’urgence de la situation et des frappes russes quasi quotidienne, le département américain de la Défense va tenter d’accélérer les choses.

Un signe supplémentaire de l’engagement américain aux côté de l’Ukraine

Depuis des mois, les soldats ukrainiens se montrent studieux, réceptifs et efficaces dans l’apprentissage des systèmes d’armes qui leurs sont fournis par les États-Unis. Sauf que jusqu’ici, la plupart des entraînements et de la formation s’effectuaient en territoire allemand.

Ce sera la première fois depuis le début de l’agression russe que les États-Unis entraîneront des soldats ukrainiens sur leur sol. C’est un signe supplémentaire de l’engagement américain aux côté de l’Ukraine. Il vient s’ajouter à la livraison d’armes de plus en plus sophistiquées et nombreuses. La dernière tranche d’aide, comprenant notamment des blindés armés, s’élève à plus de 3 milliards de dollars.

