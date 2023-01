En Allemagne, une hausse importante des demandes d'asile en 2022

Des Ukrainiens attendent devant le service consulaire de l'ambassade d'Ukraine à Berlin, en Allemagne, en avril 2022. AP - Markus Schreiber

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L'Allemagne reste l'un des pays accueillant le plus grand nombre de réfugiés et de demandeurs d'asile. On l'a vu encore l'an dernier, avec une immigration supérieure à celle de l'année record en 2015, et la venue de nombreux Syriens notamment. Les nouveaux chiffres publiés mercredi 11 janvier concernant les demandes d'asile en 2022 marquent une hausse sensible des dossiers dans le pays.