Grèce: les ONG dénoncent un «procès de la solidarité» à l’encontre de 24 humanitaires

Après un premier report fin 2021, le procès de 24 travailleurs humanitaires accusés notamment d’espionnage et de trafic d’êtres humains s’est ouvert mardi 10 janvier à Lesbos. Sur cette île grecque, tous ont collaboré avec l’ONG ERCI’, entre 2016 et 2018, pour venir en aide aux demandeurs d’asile en situation de détresse en mer. Dans les couloirs du tribunal de la capitale Mytilène, beaucoup voient ces poursuites de l’État grec comme le procès de la solidarité.

Avec notre envoyé spécial à Mytilène, Joël Bronner

Depuis les Pays-Bas où il réside jusqu’en Grèce où il est venu prêter main forte aux demandeurs d’asile en 2016, l’histoire du néerlandais Pieter Wittenberg est une histoire européenne :

« Mon père lui-même était un réfugié. Il a fui la Tchécoslovaquie en 1939, juste avant l’arrivée d’Hitler. Car en tant que juif, il n’était plus en sécurité. Il s’est donc enfui aux Pays-Bas où de braves gens ont pris soin de lui. Et c’est l’unique raison pour laquelle, moi, j’ai pu ensuite venir au monde. En venant ici à Lesbos, j’ai pensé à ces gens qui avaient aidé mon père et je me suis dit : il est l’heure de rendre la pareille. J’ai donc cherché à transmettre ce que ma famille a reçu à l’époque à d’autres personnes à la recherche de la santé, de la paix et de la sécurité. »

À présent, pour être venu observer la mer grecque à la recherche d’embarcations en détresse, le Néerlandais Pieter Wittenberg est accusé, entre autres, d’« espionnage », d’« activités de passeur », d’« appartenance à une bande criminelle organisée » et de « blanchiment d’argent ». Seul le « meurtre » ne fait pas partie de la liste, ironise ce banquier à la retraite, qui, face à la justice grecque, incarne malgré lui ce qu’Amnesty International appelle « la criminalisation de la solidarité ».

« Les autorités essaient de prolonger » le procès pour un « effet de dissuasion »

Plus de quatre ans après le début des poursuites, le temps parait bien long aux différents protagonistes, qui se considèrent victimes d’un procès politique dans les couloirs du tribunal de Mytilène.

Depuis 2018, le temps - celui de la justice - dure longtemps pour les 24 humanitaires poursuivis par l’État grec. Wies de Graeve est venu de Belgique pour assister à l’audience. Ce représentant d’Amnesty International est bien conscient qu’il est pour l’heure difficile de prédire la temporalité précise de l’action judiciaire en cours : « C’est très dur à déterminer mais ça peut encore durer des semaines ou des mois. Ce que l’on observe c’est que les autorités grecques cherchent vraiment à faire durer ce procès au maximum. Le procès a même été divisé en deux parties avec les délits - jugés maintenant - et les crimes qui, eux, sont toujours en cours d’investigation. Les autorités essaient vraiment de prolonger cet effet de dissuasion à l’encontre des ONG et des secouristes en Grèce. »

Sean Binder, jeune secouriste allemand et l’une des figures médiatiques de ce procès, se dit lui « brisé » par les plus de quatre ans de procédures déjà entamées.

« Nous devons maintenant attendre jusqu’à vendredi, nous sommes à la croisée des chemins » : la prochaine échéance pour Sean Binder et ces 23 co-accusés, c’est donc vendredi, comme il l’indique. La juge pourrait décider ce jour-là d’abandonner de facto une partie des poursuites - les délits - pour vices de forme.

Autrement, pour les 24 travailleurs humanitaires poursuivis, le temps de la justice grecque continuera à s’allonger.

