Mort à 81 ans du cardinal George Pell, accusé de violences sexuelles en Australie

Le cardinal George Pell, archevêque à la retraite de Sydney et ancien chef du secrétariat du Vatican à l'économie, accusé de violences sexuelles en Australie puis blanchi, est mort à Rome à l'âge de 81 ans.

Publicité Lire la suite

Selon le site d'informations officiel Vatican News, George Pell « est décédé de complications à la suite d'une opération à la hanche » dans un hôpital de Rome, quelques jours seulement après avoir assisté aux obsèques du pape Benoît XVI.

Issu d'un milieu modeste de la région australienne, George Pell gravit les échelons et devient un personnage important du Vatican. Mais son ascension fulgurante est entachée par des condamnations pénales pour violences sexuelles sur des enfants de chœur à Melbourne dans les années 1990, des condamnations plus tard annulées.

► À lire aussi : Pédophilie: six ans de prison pour l'ancien cardinal australien George Pell

Sa mort, accueillie diversement, illustre bien la tourmente dans laquelle se trouve l'Église catholique depuis quelques années face à la dénonciation des crimes sexuels commis en son sein. Ses soutiens font l'éloge de ce « saint » des temps modernes, à l'instar de l'ancien Premier ministre conservateur australien Tony Abbott qui estime que le nom du cardinal a été entaché par une « allégation monstrueuse » et que son incarcération « était une forme moderne de crucifixion ».

Mais pour les victimes de violences sexuelles de l'Église, sa mort a ravivé de douloureux souvenirs. Pour Donald McLeish, de l'association SNAP de défense des victimes de religieux pédocriminels, le cardinal incarnait la négligence de l'Église à l'égard des victimes de violences sexuelles. « Son nom est connu de tous les survivants à travers le monde », a-t-il pointé auprès de l'AFP. « Pas seulement pour son inaction, mais pour la froideur qu'il a manifestée à l'égard des victimes et des survivants ».

Un an en prison

En 2019, alors qu'il est alors considéré comme le bras droit du pape François et la troisième personnalité la plus puissante de l'Église, il est condamné à six ans de prison pour l'agression sexuelle de deux enfants de chœur, dans les années 1990, dans la sacristie de la cathédrale Saint-Patrick de Melbourne. Confirmée en appel, sa condamnation est ensuite cassée par la Haute Cour australienne. Le cardinal ne passe donc qu'un an en prison.

Reçu par le pape François à Rome, à la suite de cette histoire, il affirme alors que l'arrêt permet de réparer « une grave injustice ».

► À lire aussi : Pédophilie: le Vatican salue l'acquittement du cardinal australien George Pell

Bien que blanchi par les tribunaux, une enquête distincte pointe du doigt son mépris des plaintes pour violences sexuelles à l'époque de son ascension au sein de l'Église catholique australienne. « En 1973, le cardinal Pell était non seulement conscient des agressions sexuelles commises sur des enfants par des membres du clergé, mais il avait également envisagé des mesures pour éviter les situations susceptibles de provoquer des discussions à ce sujet », avait conclu une commission royale en 2020.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne