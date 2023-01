Royaume-Uni: l'Église anglicane s'excuse pour ses liens passés avec l'esclavage

L'Église d'Angleterre a présenté mardi 10 janvier des excuses pour les liens passés avec l'esclavage d'un organisme financier qui lui est lié. Aujourd'hui un vaste processus de dédommagement des communautés victimes est en cours.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Londres, Sidonie Gaucher

« Je suis profondément désolé. Le temps est venu de prendre des mesures en réponse à ce passé honteux », a déclaré l'archevêque de Canterbury Justin Welby.

Le chef spirituel de l'Église anglicane s’est excusé, après la publication d’un rapport selon lequel « la dotation des Commissaires de l'Église avait des liens historiques » avec la traite transatlantique des esclaves.

À l’origine, les Commissaires de l'Église d'Angleterre était destiné à aider les membres du clergé les plus pauvres. Or on apprend que ce fonds avait reçu des dons de la part de marchand d’esclaves, et investi des « montants importants » dans la South Sea Company, qui faisait le commerce des esclaves africains.

L'organisme a promis un fonds de dédommagement de 100 millions de livres (soit plus de 113 millions d'euros), dont une partie ira aux « communautés qui ont été touchées par l'esclavage ».

Le Royaume-Uni fait face à l’héritage de son passé colonial. En 2020, l’Église avait qualifié de « honte » le fait que certains de ses membres avaient « activement profité » de l’esclavage.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne