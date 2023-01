Russie: dans une lettre ouverte, des médecins s'inquiètent de l'état de santé de Navalny

Des médecins russes s’élèvent publiquement contre les mauvais traitements infligés à Alexei Navalny. L’opposant, emprisonné depuis près de 2 ans, a été placé à l’isolement pour la dixième fois. Selon ses proches et ses avocats, sa santé se détériore. Des médecins en appellent à Vladimir Poutine dans une lettre ouverte

Ils estiment qu’ils ne peuvent pas être les témoins muets des intimidations incessantes que subit l’opposant en prison. « D'un point de vue médical, il est clair qu'Alexeï Navalny ne reçoit pas de soins suffisants et que son placement à l’isolement est absolument contre-indiqué dans son état », écrivent les médecins signataires de lettre publiée sur les comptes Facebook d’un anesthésiste et d’un chirurgien moscovites. Plusieurs dizaines d’autres soignants de la capitale russe, mais aussi de province et de l’étranger, se sont joints à l’appel.

L’opposant, enfermé depuis 10 jours dans une cellule en béton de deux mètres sur trois, tousse et a des accès de fièvre, selon son avocat Vadim Kobzelev. Sur CNN, sa fille Darya, a expliqué que ces séjours prolongés au cachot n’amélioraient pas ses problèmes de dos, que les médecins de la colonie pénitentiaire semblent prendre à la légère.

Dans leur lettre adressée au président russe, les médecins demandent qu'il soit mis fin aux mauvais traitements infligés à Alexei Navalny, que des médecins civils soient autorisés à le voir et qu’il puisse être admis dans un hôpital civil, autant de droits soulignent-ils, inscrits dans la Constitution russe, dont Vladimir Poutine est le garant.

