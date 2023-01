Reportage

Ukraine: à Bakhmout, un club de boxe transformé en refuge pour les civils

Bakhmout, dans la région de Donetsk, en Ukraine, fin décembre 2022 (photo d'illustration). AP - Libkos

RFI

Pas une minute sans que tonne l'artillerie à Bakhmout. Dans le Donbass, dans l'est ukrainien, cette ville est toujours au cœur d'une des batailles les plus féroces entre l'armée russe et celle d'Ukraine. Les civils, pris au piège de ces combats, dépendent presque entièrement de l'aide humanitaire pour survivre. Et pour les quelques enfants qui restent, un rare refuge, un des centres dits d'« invincibilité », a été mis en place afin d'aider la population.