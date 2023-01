Extrême-Orient russe: en raison des sanctions, moins de vols à l'intérieur du Primorié

Un Airbus devant de vieux avions de fabrication russe à l'aéroport de Vladivostok, en Russie. (Image d'illustration) AP - Greg Baker

Texte par : Anissa El Jabri Suivre 1 mn

Après le 24 février et le début de « l'opération militaire spéciale en Ukraine », comme dit le Kremlin, les sanctions dans le secteur aérien avaient fait partie des toutes premières prises par les Occidentaux. Voici leur première conséquence, relayée par le journal russe RBK : certains vols à l'intérieur d'une région importante de l'Extrême-Orient vont être de plus en plus réduits.