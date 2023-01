Petr Pavel, Danuse Nerudova, Andrej Babis, les trois favoris de la présidentielle tchèque

Petr Pavel, Danuse Nerudova, Andrej Babis. © REUTERS/David W Cerny/Montage RFI

Texte par : RFI

Le premier tour de l'élection présidentielle est organisée vendredi et samedi prochains en République tchèque où la campagne s'est beaucoup focalisée sur la personnalité du candidat milliardaire et ancien Premier ministre. Leader du premier parti d'opposition et souvent qualifié de populiste, Andrej Babis est l'un des favoris des sondages, même si ces méthodes et ces affaires ne sont guère appréciées dans les grandes villes du pays, dont Prague.