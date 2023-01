Turquie: la présidente de l'Union des médecins libérée mais condamnée

La présidente de l’Union des médecins de Turquie (TTB) a été condamnée mercredi à deux ans et huit mois de prison pour « propagande terroriste »

Avec notre correspondante à Istanbul, Céline Pierre-Magnani

En Turquie, il ne fait pas bon interroger les pratiques de l’État. Şebnem Korur Fincancı, présidente de l’Union des médecins de Turquie (TTB), en a fait les frais. Elle a été condamnée à la prison, mercredi, pour avoir demandé une enquête sur l’éventuelle utilisation d’armes chimiques par l’armée turque, mais elle n’a pas dit son dernier mot.

« Bien entendu, en tant que médecins, la santé humaine sera notre priorité, et nous nous opposerons à la guerre. Nous ferons de notre mieux pour que l’usage des armes soit empêché, soit interdit, et éliminé. Parce que nous ne prenons pas uniquement les êtres humains en considération. Aujourd'hui, comme je l'ai exprimé au procès, cela concerne tous les êtres vivants et il est de notre responsabilité à tous de faire face à toutes ces tentatives qui nuisent à notre planète et à l'univers dans lequel nous vivons. »

Son avocate a d’ores et déjà annoncé qu'elle ferait appel de la décision. En détention provisoire depuis le 26 octobre, elle a été libérée provisoirement par la Cour. L’atmosphère préélectorale est très tendue dans le pays et réduit considérablement les possibilités d’un débat public

