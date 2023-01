Ukraine: à Soledar, un front loin d'être gelé

REPORTAGE

L'armée ukrainienne dit défendre Soledar malgré « une situation difficile » sur place, a affirmé ce jeudi la vice-ministre de la Défense Ganna Maliar, alors que des combats « acharnés » font rage avec les forces russes dans et autour de cette petite ville de l'est de l'Ukraine.

Avec nos envoyés spéciaux,

À l'ouest de Soledar, une colline permet de voir la ville minière en contrebas. Les panaches de fumée, çà et là, signalent l'âpreté des combats faisant la part belle à l'artillerie.

Du haut de ce promontoire, Sasha, soldat dans une unité ukrainienne de chars décrit dans un langage fleuri la situation : « Il n’y a aucun sens à prendre Soledar. Car s’ils sortent ensuite pour avancer vers les autres territoires, nos hommes seraient en surplomb. Si les Russes poussent depuis les mines pour s’emparer de Bakhmout, ils prendront cher. »

«Si nous en tuons 100, le soir-même 100 autres sont là»

Soledar va-t-il tomber ou non ? Ce n’est pas vraiment la question qui tracasse le plus le commandant Sergey en ce moment. Sur son front du côté de Bakhmout, ses hommes tiennent la ligne de défense dans des conditions physiques extrêmes : « La situation n’est pas stable. C’est de plus en plus difficile. Concernant les forces de l’ennemi, lorsqu’il perd certains de ses hommes, il les remplace rapidement. Si nous en tuons 100, le soir-même 100 autres sont là. Contre nous, on a des prisonniers russes, et des troupes d’élite. Avant, quand les températures étaient plus douces, le sol rendait les déplacements impossibles. Pour nous comme pour eux. Maintenant, avec le gel, c’est facile de bouger les véhicules. Mais c’est plus difficile de creuser des tranchées et fabriquer des abris.»

L’officier aimerait plus de pièces d’artillerie pour faire reculer les lignes adverses. Si l’atmosphère est glaciale, le front lui est loin d’être gelé de ce côté du Donbass.

