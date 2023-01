Visite du président polonais en Ukraine: la Pologne s'affirme comme un fervent soutien de Kiev

Lviv, le 11 janvier 2023: accolade des présidents ukrainien et polonais, Volodymyr Zelensky et Andrzej Duda.

Les premiers chars lourds européens envoyés à l’Ukraine seront sans doute polonais, si jamais l’Allemagne, pays qui fabrique des fameux chars Léopard, valide cette initiative. C’est l'annonce faite mercredi à Lviv, à l’ouest de l’Ukraine, par le président polonais Andrzej Duda, qui a rencontré son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, en compagnie du président lituanien, Gitanas Nauseda. En Europe, les initiatives se multiplient en vue de la fourniture de chars à l’armée ukrainienne, dans la crainte d’une nouvelle offensive russe massive à la fin de l’hiver. Et le gouvernement de Varsovie est à la manoeuvre, ce qui a valu à Andrzej Duda, mercredi, des ovations et un bain de foule dans les rues de Lviv.

Avec notre correspondant à Kiev, Stéphane Siohan

Avant de reprendre la direction de Varsovie, mercredi soir, Andrzej Duda s’est arrêté quelques minutes sur la place du Marché de Lviv… Très vite, le chef de l’État polonais a été entouré par une foule d’Ukrainiens qui ont scandé son nom, lui ont pris la main, l’ont embrassé, lui adressant des remerciements en langue polonaise.

Et pour cause : Andrzej Duda a annoncé hier, mercredi, que son pays allait livrer à l’Ukraine une compagnie entière de Léopard-2, soit une douzaine de chars lourds de fabrication allemande, insistant sur la nécessité d’une coalition internationale pour fournir à l’Ukraine le plus rapidement possible les blindés lourds dont elle a besoin pour contrecarrer une offensive russe…

Reste à savoir si Berlin va s’associer à ce mouvement, mais la Pologne s’affirme de plus en plus comme l’allié principal de l’Ukraine en Europe.

Plus encore : depuis dix mois, la guerre a accéléré le processus de rapprochement politique entre l’Ukraine, la Pologne, et la Lituanie, des pays ayant longtemps fait partie d’un même ensemble géographique et historique.

Les Ukrainiens sont immensément reconnaissants envers la Pologne de son soutien financier et militaire, ainsi que de l’accueil de millions de réfugiés. Le bain de foule d’Andrzej Duda à Lviv montre qu’une véritable communauté politique et humaine est en train de naitre entre ces deux alliés.

Un nouveau pôle géopolitique à l’Est du continent européen.

