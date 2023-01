À la Une: Exils, la Bosnie-Herzégovine toujours au centre de la «route des Balkans»

Revue de presse des Balkans

Après une courte décrue début 2022, le nombre d’exilés traversant la Bosnie-Herzégovine a de nouveau augmenté. Les passages sont désormais plus rapides, du fait du « permis de sept jours » délivré par la Croatie et du démantèlement des barbelés sur la frontière slovène. Bilan d’une année contrastée.

La justice grecque a annulé vendredi 13 janvier la procédure pour « espionnage » à l'encontre de 24 travailleurs humanitaires sur l'île de Lesbos, mettant un terme à un procès controversé critiqué par l'ONU et des ONG qui dénoncent la criminalisation des bénévoles portant secours aux migrants. Ce « plus grand procès européen de la solidarité » envers les exilés avait été reporté deux fois. Parmi les accusés, la réfugiée syrienne Sarah Mardini, qui a inspiré avec sa sœur Yusra, athlète olympique, le film Les Nageuses, diffusé sur Netflix.

Le dernier roi de Grèce est mort dans la nuit du 10 au 11 janvier. Constantin II avait été déchu de son titre royal en 1974 par référendum, après la chute de la dictature des Colonels et le retour de la démocratie. Le gouvernement conservateur lui a refusé les honneurs d’un chef d’État pour ses funérailles.

Son recrutement par l’Olympique Lyonnais a fait couler beaucoup d’encre après la diffusion d’une vidéo dans laquelle on le voit fêter la 3e place de la Croatie à la Coupe du monde en faisant un salut fasciste. Antivax, anti-LGBT, pro-Poutine : au vrai, le défenseur croate Dejan Lovren n’en est pas à son premier dérapage. Décryptage.

Une décoration pour Vladimir Poutine qui fait réagir l’Union européenne

Lundi 9 janvier, l’entité serbe de Bosnie-Herzégovine a célébré sa « fête nationale », pourtant illégale depuis 2016. À cette occasion, le président de Republika Srpska a décerné la plus haute décoration à Vladimir Poutine. Un geste qui a fâché l’Union européenne, quelques semaines après que Bruxelles a validé le statut de candidat à l’intégration du pays.

Ce geste envers Moscou n’a toutefois pas permis de faire baisser le prix du gaz en Bosnie-Herzégovine, le plus élevé de tous les Balkans. Pourtant, le fournisseur est le même : Gazprom. Mais pourquoi la Serbie paie-t-elle deux fois moins cher ? Explications.

Le 6 janvier, deux jeunes Serbes ont été blessés dans une fusillade près de Štrpce/Shterpcë, une ville mixte du sud du Kosovo. Le suspect albanais a été immédiatement arrêté et les autorités de Pristina ont condamné son geste, mais les politiciens serbes téléguidés par Belgrade dénoncent « la terreur du régime d’Albin Kurti » pour leur communauté. Quelques jours après la poussée de fièvre du 25 décembre, la pression ne descend pas au Kosovo.

Un médecin de Macédoine du Nord inculpé pour traitement expérimental contre le Covid-19

C’est l’un des médecins les plus renommés de Macédoine du Nord qui a été inculpé le 10 janvier. Žan Mitrev, propriétaire de la clinique qui porte son nom, risque dix ans de prison pour avoir administré à leur insu un traitement expérimental à 283 patients atteints du Covid-19, causant la mort de 24 d’entre eux. En Slovénie, Le système de santé publique est au bord de l’agonie. Mardi, de nombreux citoyens sont descendus dans la rue pour dénoncer le manque de moyens et le manque de médecins. Même le gouvernement était à leurs côtés.

Les Serbes, les Monténégrins et les Macédoniens ont célébré Noël samedi 7 janvier. On vous explique pourquoi ces pays orthodoxes ne fêtent-ils pas la naissance du Christ le 25 décembre comme les autres chrétiens.

Le tube de l’année 2021 en Serbie s’appelle Hajde, une interjection qu’utilisent tous les peuples des Balkans pour dire « Allez, on y va ». Cette chanson de Tea Tairović, la nouvelle vedette serbe de turbofolk, est ensuite devenue un succès dans toute la région. Un titre qui reprend sans s’en cacher une mélodie kosovare créée au début des années 2000. On vous fait découvrir l’histoire de ce hit pop-folk qui se joue des frontières et des nationalismes.

