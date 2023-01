Guerre en Ukraine: la Russie pourrait rapidement manquer d’artillerie

De la fumée s'élève après un bombardement à Soledar, dans la région de Donetsk, en Ukraine, mercredi 11 janvier 2023. AP - LIBKOS

Texte par : RFI Suivre 2 mn

L'armée ukrainienne s'accrochait toujours jeudi 12 janvier à Soledar, malgré « une situation difficile » et des « combats acharnés » dans cette petite ville de l'est de l'Ukraine que les forces russes tentent inlassablement de conquérir pour pouvoir espérer renverser le cours de la guerre. Le prix d'une victoire à Soledar et à Bakhmout pourrait être exorbitant pour les forces russes et grever les possibilités d'une offensive d'hiver.