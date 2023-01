Pavlo Kirilenko: «Soledar est toujours ukrainienne», assure le gouverneur militaire régional

Dans le Donbass, les combats sont acharnés en ce moment à Soledar, ville minière située au nord de Bakhmout, autre cité disputée. Les forces russes assurent avoir pris le contrôle de Soledar, ce que dément catégoriquement Pavlo Kirilenko, le gouverneur civil et militaire de l'oblast de Donetsk, dont dépendent Bakhmout et Soledar.

avec nos envoyés spéciaux, Aabla Jounaidi et Boris Vichith

A Soledar, les combats sont très durs. Les Russes sont entrés dans une partie de la ville et bombardent sans arrêt. Il y a également des combats rapprochés entre les membres du groupe Wagner et nos combattants. L’ennemi essaye de prendre les mines de sel. On l’a repoussé et les combats continuent autour des mines. Mais je peux affirmer à 100% que Soledar reste une ville ukrainienne. Nos forces en ont le contrôle. Bien sûr, le front de Bakhmout et de Soledar sont les plus chauds de la région. Mais nous ne devons jamais oublier les autres fronts : Marrinka, Avdivka et Novopavlivka, au centre et au sud de notre Oblast.

Pavlo Kirilenko, le gouverneur civil et militaire de l'oblast de Donetsk, dont font partie Bakhmout et Soledar. © Aabla Jounaidi/RFI

Que font les forces ukrainiennes pour contenir une avancée russe dans cette zone ?

On regroupe nos forces. Des renforts sont envoyés. Les forces spéciales sont sur place. L’ennemi enregistre un grand nombre de pertes, mais ils ne les calculent pas. C’est un fait. Quoi qu’il en soit, il est hors de question de parler de retraite. Nous sommes sur nos terres. On l’a toujours dit et on le répétera toujours. On défendra chaque morceau de terre, que ce soit un village ou une ville.

Quelle est la situation des civils encore sur place ?

Aujourd’hui, il reste 559 habitants. On en a évacué systématiquement à partir du 5 janvier. Mais la ville est un enfer désormais. Les Russes détruisent tout, toute la vie autour, toutes les infrastructures. Soledar est presque entièrement détruite. Et la ville est fermée parce qu’à l’entrée, autour comme à l'intérieur de la ville, de lourds combats ont lieu. Évacuer les civils serait dangereux pour eux comme pour nous. Et la chance de les évacuer intacts et vivants serait minime. Mais tous ces gens sont dans des abris. Ils ont tout le nécessaire vital, des médicaments, des kits d’hygiène, et des systèmes pour se chauffer.

Image satellite du 10 janvier montrant les dégâts sur les constructions à Soledar, dans le Donbass. AP

Quel intérêt stratégique y a-t-il à prendre Soledar ?

Je ne suis pas un commentateur des choses militaires, mais je crois m’y connaître un petit peu. Stratégiquement, et malgré toute la propagande russe, prendre Soledar et Bakhmout ne fera pas basculer le cours de la guerre. Mais après s’être retirés de beaucoup de territoires occupés, repris par nos forces, ils cherchent désespérément la faille sur la ligne de front pour tenter d’engranger le moindre petit succès et justifier leur guerre. Ils continuent leur plan si long et fastidieux de prendre Bakhmout. Et pour ça, ils attaquent Soledar sur les flancs [par les villages de Yakovlevka, Razdolevka.] Prendre Bakhmout, c’est simplement s’assurer d’une base en vue d’aller attaquer d’autres villes. Parce que là, dans ce froid, leurs hommes ne font que mourir sur le champ de bataille.

Dans ce contexte, avez-vous déjà reçu le dernier paquet d'aide militaire envoyée à l'Ukraine ?

Nous sommes en train de recevoir les systèmes anti-aériens et les véhicules blindés de la part de nos partenaires principaux, notamment des États-Unis et des pays de l‘UE. En particulier ceux dont vous avez entendu parler [véhicules de combat légers français AMX-10 RC, ndlr]. Nous remercions nos partenaires internationaux pour l'aide qu’ils apportent. Clairement, sans eux, sans leurs armes et leurs véhicules miltaires, on ne pourrait pas retenir cette grande vague ennemie. Nous avons une liste précise et encore longue d'équipements dont avons besoin pour libérer les territoires occupés, à Donetsk, Kherson, Zaporijjia.

Une résidence en ruines après un bombardement russe à Zaporijjia, le 6 octobre 2022. (illustration). AFP - MARINA MOISEYENKO

