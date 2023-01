Présidentielle tchèque: l'ombre du régime communiste plane sur l'élection

Andrej Babis, ancien Premier ministre tchèque et candidat présidentiel actuel, s'adresse aux médias devant le bureau de vote après avoir voté lors de l'élection présidentielle, à Pruhonice, près de Prague, le 13 janvier 2023.

Les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à 14 heures, ce samedi 14 janvier, en République tchèque, pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avant les premières estimations en soirée, une chose est sûre : deux des favoris ont commencé leur carrière dans les rangs de l'élite du régime communiste avant 1989 et la révolution de Velours. Un passé qui a du mal à passer.

Avec notre correspondant à Prague, Alexis Rosenzweig

« J'ai de l'expérience à l'étranger », affirmait fièrement Andrej Babiš vendredi après avoir voté. Mais ce que l'ancien Premier ministre ne précise pas, c'est que ses premières expériences hors du pays remontent aux années 1980, quand il était au service du régime communiste tchécoslovaque, notamment en mission au Maroc.

S'il a par le passé confié avoir collaboré avec « le bon côté » des services de renseignement (StB), il est pourtant fiché comme agent dans les archives, avec le nom de code « Bures ».

Son principal adversaire, le général à la retraite Petr Pavel, a, lui aussi, un dossier et un nom de code, « Pavek », qui remonte à sa formation dans le contre-espionnage militaire, là aussi avant la chute du communisme. Une grosse tache sur son CV que le gradé s'est employé à se faire pardonner.

« Je suis pour l'avenir »

« Je m'excuse pour la faute que j'ai commise en adhérant au Parti communiste en 1982. À ceux qui ont souffert de ce régime, dont j'ai fait partie, je présente mes excuses », a déclaré le général Pavel dans un des nombreux débats télévisés, ajoutant avoir prouvé à la tête de l'armée tchèque puis à la présidence du Comité militaire de l'Otan qu'il était depuis longtemps au service de la démocratie.

Danuse Nerudova et Petr Pavel lors du dernier débat radiophonique avant l'élection présidentielle, à Prague, le 13 janvier 2023. REUTERS - DAVID W CERNY

N'empêche, pour beaucoup d'électeurs tchèques, c'est un crève-cœur d'avoir encore deux favoris d'une élection qui ont fait partie de l'élite militaire et économique communistes, 34 ans après la chute du régime.

Cela pourrait profiter à la plus jeune des huit candidats, une économiste qui n'avait que dix ans lors de la révolution de Velours. « C'est un vote entre le passé et l'avenir et moi, je suis pour l'avenir », indique dans son tout dernier spot de campagne Danuše Nerudová, qui espère atteindre le deuxième tour, a priori organisé dans deux semaines.

