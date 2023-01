Ukraine: à Lyman, «accélérer les réparations avant de remettre en route le gaz»

Avec nos envoyés spéciaux à Lyman, Aabla Jounaïdi et Boris Vichith

Trois mois après, à Lyman, la cave des bureaux de la compagnie régionale du gaz porte encore les traces de l'occupation russe.

Vadim Batiy, son directeur, explique pourquoi la ville, défigurée par les combats, est une priorité.

Dans la rue, les employés de la compagnie comblent les trous dans des tuyaux en hauteur. Et ce n'est pas sans danger, nous explique l'un d'eux, Andrii.

Il y a quelques jours, on a essuyé des tirs de roquette. C'est souvent le cas et on ne peut rien y faire. C'est la guerre et la ligne de front est proche. Mais on est là pour ça, rénover les tuyaux. Et montrer aux gens que tout ira bien.